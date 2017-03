Bắt nghi can đâm chết một đại úy công an

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 10 bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi đâm chết Đại úy Phạm Văn Mạnh (công tác tại Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước).

Trước đó tại huyện Hớn Quản, Bình Phước xảy ra một vụ trộm chó. Trong quá trình bị công an truy bắt, một trong hai đối tượng trộm chó bị ngã gãy chân nên được đưa đến BV Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu, điều trị. Đại úy Mạnh là một trong hai người được phân công canh giữ nghi can. Đêm 28-6, anh Mạnh giao ca cho đồng nghiệp để đi ra ngoài ăn tối và giải quyết việc riêng. Khoảng 0 giờ ngày 29-6, anh Mạnh đi bộ đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt, quận 10 để đón xe ôm. Trong lúc anh Mạnh đang nói chuyện với người xe ôm thì bất ngờ Tuấn đến cãi vã với anh Mạnh rồi rút dao đâm thấu bụng nạn nhân. Theo cơ quan chức năng, thời điểm gây án Tuấn đang phê “ngáo đá”. Nhận được tin báo của người dân, Công an phường 11, quận 10 đến hiện trường đưa anh Mạnh đến BV Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên do thương tích nặng nên anh Mạnh đã tử vong ngay sau đó. H.TUYẾT