Bắt nghi can làm giả giấy khai sinh, hồ sơ xin việc

Thông tin ban đầu, ngày 17-7, công an thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra hành chính tiệm photocopy Dũng thuộc tổ 5 (đường Trần Hưng Đạo, khu phố Tây B, phường Đông Hòa) do Lê Văn Dũng làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đơn xin xác nhận hạnh kiểm, một bộ hồ sơ xin việc có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Khám xét khẩn cấp nhà ở của Dũng (tại địa chỉ trên), công an phát hiện thêm năm bản sao giấy khai sinh không có nội dung, có dấu tròn đỏ của UBND xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và chữ ký của Phó Chủ tịch xã Trực Mỹ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận khoảng đầu năm 2016, Dũng có quen với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thường xuyên đến tiệm phôtô tài liệu. Sau đó, người đàn ông trên nói với Dũng nhận hồ sơ xin việc để làm giả thì Dũng đồng ý với giá 150.000 đồng/bộ, đến khi giao cho khách Dũng lấy 200.000 đồng/bộ, thu lợi 50.000 đồng/bộ.

Về thủ đoạn làm giả giấy tờ, Dũng khai đối với các giấy tờ nêu trên, Dũng dùng máy scan để scan lại hình dấu tròn đỏ, chữ ký và dùng máy in màu để in ra, còn các tài liệu khác thì Dũng giao cho người đàn ông nói trên làm.