Bắt nghi can liên quan đến 1 người chết sau cuộc nhậu

(PLO)- Sáng 3-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt nghi can Nguyễn Hữu Cường để điều tra liên quan đến cái chết của bạn nhậu là anh Vương Đình Vinh.