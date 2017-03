Bắt nghi can môi giới hối lộ 60 triệu đồng cho trung úy công an

Ông Trần Minh Lợi.

Chiều 22-3, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh khám xét, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi (SN 1968, trú xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tại nhà riêng để điều tra về hành vi môi giới hối lộ.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

“Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Lợi là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật” - Thượng tá Phạm Thanh Bình thông tin.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trung úy Lãnh Thanh Bình (công tác tại Công an huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.



Hồ sơ, tang vật thu giữ tại nhà riêng của nghi can Lợi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Cao Trí (38 tuổi), Nguyễn Xuân An (31 tuổi, cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil). Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Lan (47 tuổi) và Nguyễn Thị Tí (56 tuổi, cùng trú xã Thuận An, Đắk Mil) về tội đưa hối lộ.



Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tạm đình chỉ công tác thiếu tá Y Nam và trung úy Trần Thanh Hải (đều công tác tại Công an huyện Đắk Mil) vì liên quan đến vụ việc này.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 15-1, Công an huyện Đắk Mil bắt sáu người đang đánh bạc tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil. Khi Công an huyện Đắk Mil đang xử lý vụ việc, trung úy Lãnh Thanh Bình đã liên hệ với người nhà các con bạc này để gợi ý họ chung chi tiền nhằm chạy tại ngoại cho các nghi can.

Người nhà các nghi can sau đó đã gom tiền đưa cho Bình 60 triệu đồng và được Bình hứa sẽ lo cho các bị can được tại ngoại. Hành vi nhận tiền của Bình đã bị người nhà các con bạc bí mật ghi hình, ghi âm để làm bằng chứng. Người nhà các con bạc sau đó đã cung cấp các chứng cứ cho ông Trần Minh Lợi để tố cáo đến cơ quan chức năng.

Ông Trần Minh Lợi từng “nổi đình, nổi đám” tại Đắk Lắk khi lập Facebook Trần Minh Lợi ''chống giặc nội xâm''. Ông Lợi mua sắm thiết bị, đứng ra thu thập chứng cứ tố cáo nhiều vụ việc tham nhũng liên quan đến các cán bộ nhà nước trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông…