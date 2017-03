Bắt nhóm bảo kê mại dâm khu Bình Hưng Hòa

Ngày 19-1, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tiến Long (Long “Bi”, 32 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và nhiều nghi phạm khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Long được xác định là người cầm đầu nhóm giang hồ chuyên bảo kê gái mại dâm khu ven nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Việc bắt giữ Long và đồng phạm nằm trong chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm của Công an TP.HCM tại các khu vực vùng ven.

Sau khi xác lập chuyên án, đêm 14-1, trinh sát Công an quận Tân Phú ập vào một khách sạn bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tiếp đến, công an bắt Long “Bi” và chị vợ của người này. Sau đó, lần lượt đàn em của Long “nài” bắt mối, chở gái bán dâm cũng lần lượt bị công an mời lên làm việc.



Nguyễn Tiến Long (Long “Bi”) đang viết bản tự khai tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, Long bảo kê cả chục cô gái bán dâm trong khu vực.

Với vỏ bọc chạy xe ôm, Long và chị vợ “hợp tác” thành một đường dây khép kín. Người chị vợ lôi kéo các cô gái trẻ đi bán dâm, Long đứng ra bảo kê cho các chị em làm nghề. Long tập hợp những thanh niên “có số” đưa rước các cô gái bán dâm và thu tiền bảo kê.

Long “áp giá” cho các cô gái bán dâm giá 300.000 đồng/lần nhưng các cô gái chỉ hưởng 90.000 đồng, số tiền còn lại phải trả tiền phòng và nộp cho Long. Giá qua đêm 1 triệu đồng thì Long cho đàn em thu ngay 500.000 đồng. Ngoài ra, các cô mỗi đêm hành nghề phải đóng tiền “bến bãi”.

Để buộc chân các cô gái, Long và các đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn làm các cô “dính chặt” với công việc như dụ dỗ họ sử dụng “hàng đá”, cho vay, dọa đánh đập…

Theo hồ sơ, Long nghiện ma túy, bị bắt về hành vi buôn bán ma túy ở vùng giáp ranh Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú. Long vừa ra tù giữa năm 2014 về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.