Bắt nhóm giết người vì ghét ‘nói đểu’

Chiều 18-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ nhóm nghi can gồm Trần Vũ Trường (20 tuổi), Trần Vũ Toàn (17 tuổi), Trần Văn Hồ (23 tuổi, cùng quê An Giang) và Nguyễn Văn Thận (28 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.



Hai trong bốn nghi can bị công an bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào tối 25-7, nhóm của Trường cùng nhậu chung với anh Bùi Văn Minh (24 tuổi) và một số thanh niên khác. Trong lúc ngồi nhậu ăn Trường, Toàn, Hồ và Thận xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh Minh vì ghét “nói đểu”. Do bực tức nên rạng sáng ngày hôm sau nhóm của Trường kéo đến phòng trọ của của Minh để “nói chuyện”.

Tại đây, nhóm của Trường xông vào đánh và dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người anh Minh khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên nửa tháng sau anh Minh tử vong.