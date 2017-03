Bắt nóng kẻ cướp giật ở trung tâm TP.HCM

(PLO) – Ngày 12-4, công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã bàn giao nghi can Nguyễn Thanh Tài (22 tuổi, quê Bạc Liêu) cho đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội, công an quận 1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.