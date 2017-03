Bắt ‘nữ quái’ buôn ma túy trốn truy nã… đi lấy chồng

Mùi quê ở xã Đôn Phục (huyện Con Cuông, Nghệ An) lấy chồng về xã Quang Phong (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) sinh được một người con. Năm 2005, Mùi buôn ma túy từ vùng biên Việt-Lào bị Công an huyện Quế Phong bắt giữ. Năm 2006, Mùi bị TAND huyện Quế Phong tuyên phạt hai năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lúc này, Mùi được tòa cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, lợi dụng tình tiết này Mùi ôm con bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 6-8, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Mùi về tội trốn thi hành án. Từ nguồn tin của người dân, Công an phường Lê Mao phối hợp Công an huyện Thanh Chương tìm ra Mùi đang trốn lệnh truy nã ở xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương).

Tám năm qua, Mùi ôm con trốn lệnh truy nã nhiều nơi rồi đến xã miền núi Thanh Mỹ sinh sống. Tại đây, Mùi chung sống với anh NHT (nhỏ hơn Mùi tám tuổi) và đã sinh thêm hai người con. Thời gian qua, anh T. không biết Mùi đang trốn lệnh truy nã.

Đ.LAM - P.ÁNH