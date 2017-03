Bắt ông trưởng phòng 22 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ, năm 1993, Nam đang là giáo viên ở xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Nam tham gia vào một vụ trộm cắp tài sản tại địa phương rồi bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã toàn quốc. Quá trình lẩn trốn, Nam dạt về tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước) khai man lý lịch rồi làm giả hồ sơ xin làm giáo viên. Nam được tuyển dụng làm giáo viên giảng dạy tại nhiều trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lê Văn Nam bị bắt sau 22 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: ĐL

Sau đó, Nam được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng Đào tạo - dạy nghề Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Nam bị kỷ luật, xuống làm phó trưởng phòng Đào tạo - dạy nghề. Qua xác minh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tiến hành bắt giữ Nam.

Ngày 4-7, Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã tặng hoa, chúc mừng, biểu dương và thưởng nóng 5 triệu đồng cho ban chuyên án của Phòng PC52 - Công an tỉnh Nghệ An về thành tích phối hợp, bắt giữ Nam cùng năm nghi can trốn truy nã, di lý về Nghệ An an toàn.

ĐẮC LAM