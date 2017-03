Bắt phó tổng giám đốc sàn vàng BBG

(PL)- Ngày 4-6, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) Công an TP.HCM bắt giữ ông Nguyễn Thanh Bính, phó tổng giám đốc sàn vàng BBG, về hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.