Bắt quả tang 1 giáo viên cướp giật hơn 70 triệu đồng

Chiều 26-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết cơ quan này đang làm việc với VKSND cùng cấp để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Minh Huy (40 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên) về hành vi cướp tài sản.

Theo Đại tá Sương, lúc 8g cùng ngày, Huy đi xe máy dán biển số giả đến Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuy An phục theo dõi những người rút tiền.

Khi phát hiện một phụ nữ vừa rút tiền ra về, Huy bám theo, giật túi xách của nạn nhân. Nghe tiếng tri hô của người phụ nữ bị cướp, người dân địa phương cùng Công an huyện Tuy An lập tức vây bắt được Huy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an xác định trong túi xách mà Huy vừa cướp có 73 triệu đồng và một điện thoại di động.