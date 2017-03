Bắt quả tang một trung tá công an đánh bạc

(PL)- Ngày 10-7, Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, khởi tố bảy bị can và bắt tạm giam năm bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can.

Trong các đối tượng bị bắt quả tang có ông Đinh Xuân Tương đang là đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế, mang quân hàm trung tá; ông Đặng Thanh Phương là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông. Trưa 30-6, Công an huyện Phú Lộc đã ập vào nhà ông Võ Đại Cáo (thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) bắt quả tang hai chiếu bạc với tám đối tượng đang sát phạt nhau với hình thức đánh phỏm ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 86 triệu đồng, 237 USD. Trong đó, trên chiếu bạc thu giữ 36 triệu đồng, 100 USD, thu giữ trong người các đối tượng 50 triệu đồng... VẠN AN