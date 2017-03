Bắt quả tang nhóm lừa qua điện thoại chiếm đoạt tiền

Theo điều tra, ngày 3-11, bà H. nhận được điện thoại phía đầu dây bên kia xưng là người của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cho biết bà nằm trong danh sách đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đang trong diện bị điều tra.

Do lo sợ nên khi bị tra vấn, bà H. đã khai báo toàn bộ tài sản trong sổ tiết kiệm và các tài sản khác cho “công an”. Sau đó đối tượng yêu cầu bà H. chuyển 15 triệu đồng vào một tài khoản mang tên TVM tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hải Dương nhằm điều tra để xác định nguồn gốc số tiền có phải từ việc buôn ma túy mà có hay không. Để bà H. tin tưởng, sau khi bà H. chuyển 15 triệu đồng, ngay sau đó các đối tượng đã chuyển trả lại vào tài khoản bà H.

Tiếp theo nhóm lừa đảo buộc bà H. phải chuyển 315 triệu đồng vào một tài khoản của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Ninh. Nghĩ sẽ được trả lại tiền nên bà H. tiếp tục gửi tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, phát hiện thấy có nhiều dấu hiệu không bình thường, gia đình bà H. nghi vấn bị lừa nên đã báo công an. Sau khi vào cuộc điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM đã cử trinh sát ra Bắc Ninh mai phục tại ngân hàng, bắt giữ hai nghi can Dũng và Mùa đang chuẩn bị nhận 315 triệu đồng của bà H. Qua truy xét, công an tiếp tục bắt giữ Quang. Vài ngày sau, xác định trốn không được nên Ngoan cũng đến công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, đây là nhóm nghi can lừa đảo thuộc chi nhánh của tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc. Các đối tượng làm giả CMND mở tài khoản ngân hàng để từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản này và chiếm đoạt.