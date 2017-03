Bắt tài xế gây TNGT khiến bốn người chết

Chiều 20-6, Đại tá Lê Văn Khoa, Trưởng Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết. Theo Đại tá Khoa, hiện công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 chiều 19-6, trên tuyến quốc lộ 24 (thuộc thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ), xe tải chở dăm gỗ 76K-5057 do tài xế Bình lái đã bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều rồi tông trực diện vào xe máy 76K-0220. Cú tông quá mạnh khiến bốn người trên xe máy là anh Lê Văn Diệp, vợ là Lê Thị Nhựt và hai con Lê Trần Trâm Anh (tám tuổi), Lê Quốc Thái (năm tuổi) tử vong.

Tài xế Bình thừa nhận thời điểm trên do cố tình vượt qua một chiếc xe ô tô đang chạy cùng chiều nên gây tai nạn… Trong sáng 20-6, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Diệp 10 triệu đồng. Ngoài ra UBND huyện Ba Tơ cũng hỗ trợ 5 triệu đồng.

LUẬN NGỮ