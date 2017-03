Bắt tạm giam hai người “hôi bia”

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Đinh Văn Vinh (47 tuổi, ngụ xã Phước Tân) và Trần Anh Cường (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6-1, VKS TP Biên Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vinh và Cường. Hai bị can này hành nghề chạy xe ba gác gần vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa) và tham gia lấy tổng cộng gần 11 thùng bia, tổng giá trị tài sản mà Vinh và Cường chiếm đoạt khoảng 3 triệu đồng. Sau khi phê chuẩn, VKS TP Biên Hòa đã đề nghị cơ quan điều tra bắt tạm giam hai bị can để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, trước đó vào trưa 4-12, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải chở bia đến vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa) thì bị đổ nên bị người dân “hôi” hơn 1.000 thùng bia.

VĂN NGỌC - TIẾN DŨNG