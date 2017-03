Bắt thêm một kiểm lâm nhận hối lộ, áp tải gỗ lậu

Theo hồ sơ, khoảng 7 giờ 30 ngày 12-1, khi nhận được tin báo có xe vận chuyển gỗ lậu, tổ kiểm lâm cơ động gồm ông Đỗ Bổn và hai kiểm lâm viên Đặng Quốc An và Lê Quốc Vân đã yêu cầu xe tải 49C-026.62 do tài xế Ngô Xuân Việt điều khiển dừng lại để kiểm tra.

Sau khi lập biên bản số gỗ trên xe nhiều gấp đôi so với giấy tờ (46 hộp gỗ/20 hộp gỗ), tổ kiểm lâm cơ động lại không đưa xe về Hạt Kiểm lâm để xử lý mà cho xe đậu hơn 10 giờ trước một quán cà phê. Đến 21 giờ cùng ngày, chiếc xe này lưu thông đến khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai thì bị Công an huyện Hàm Tân phối hợp với CSGT Bình Thuận bắt giữ. Lúc này, kiểm lâm viên Đặng Quốc An ngồi trên cabin với tài xế còn kiểm lâm viên Lê Quốc Vân đi mô tô kèm phía sau. Cơ quan điều tra xác định nhóm kiểm lâm này đã nhận tiền của tài xế chở gỗ.

Ngày 28-3, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố, bắt giam kiểm lâm viên Đặng Quốc An. Tới ngày 2-6, cơ quan điều tra bắt giam tài xế Ngô Xuân Việt về hành vi đưa hối lộ, đến ngày 30-9 bắt tổ trưởng kiểm lâm cơ động Đỗ Bổn.

