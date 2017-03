Bắt Tùng ‘già’, đại lý ma túy vùng giáp ranh

(PL)- Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây cung cấp ma túy do Bùi Quang Tùng (tức Tùng “già”, 45 tuổi, phường An Phú, thị xã Thuận An) cầm đầu.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 29-11, Tùng “già” đến con hẻm trước quán karaoke Mi Mi (khu phố 2, phường An Phú) giao “hàng”. Khi Tùng đang trao gói ma túy tổng hợp cho hai con nghiện thì bị các trinh sát bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Tùng, cơ quan điều tra thu giữ thêm bốn bịch ma túy tổng hợp trọng lượng trên 11 g. Tùng “già” khai mua số hàng đá trên của một người chưa rõ lai lịch tại ngã tư Ga (quận 12, TP.HCM) với giá 14 triệu đồng và đem phân ra bán lại được 28 triệu đồng. Tùng “già” và tang vật. Ảnh: VN Theo cơ quan điều tra, Tùng “già” là một trùm ma túy có tiếng ở vùng giáp ranh... Giới giang hồ đặt cho đối tượng này biệt danh Tùng “già” bởi y rất ma mãnh. Cơ quan điều tra đã đưa Tùng vào danh sách “đen” từ lâu. Sau nhiều ngày tích cực đeo bám, các trinh sát đã lật tẩy thủ đoạn vận chuyển và buôn bán của Tùng. Tùng từng có tiền sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. VĂN NGỌC