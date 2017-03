Bắt vợ chồng buôn người sang TQ, giải cứu hai phụ nữ

Đồng thời, giải cứu thành công hai phụ nữ quê Nghệ An đang trên đường bị lừa, đưa sang Trung Quốc bán.

Theo điều tra ban đầu, Hương có bạn là Vi Thị Thu đang sinh sống ở Trung Quốc. Cuối tháng 5-2015, Thu gọi điện thoại về “hỏi thăm tình hình sức khỏe” và nói: “Đàn ông Trung Quốc bên này cần tìm phụ nữ Việt Nam để lấy làm vợ, nếu Hương đưa phụ nữ sang thì Thu trả cho Hương 100 triệu đồng/người. Hương nhận lời và bàn bạc cùng chồng là Trường tham gia đường dây buôn bán người.

Hương biết chị L.Th.Th. có hoàn cảnh khó khăn, chồng đang thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, một mình nuôi hai con. Hương đến rủ chị Th. sang Trung Quốc lấy chồng một năm rồi về, sẽ được trả công 70 triệu đồng. Đồng thời với chiêu bài “tuyển người đi Trung Quốc làm việc, lương cao” Hương lừa đưa chị H.Th.T. (25 tuổi, trú xã Mường Nọc) bán lấy tiền lời.

Hương liên lạc với Thu là đã kiếm được hai phụ nữ trên. Thu không về quê “nhận người” mà liên lạc với Thuận (anh em bà con với Thu) thuê Thuận đi “xem hàng” rồi đưa “hàng” ra khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao cho Thu. Thu nói nếu phụ nữ xinh đẹp, Thuận sẽ được trả tiền công 20 triệu đồng/người, nếu xấu thì 10 triệu đồng/phụ nữ.

Sáng 2-6, vợ chồng Hương, Trường đón hai nạn nhân ở Bến xe Vinh (TP Vinh) rồi đưa hai chị đi thuê phòng nghỉ để gặp Thuận “xem hàng” và cùng nhau ăn uống. Hương bảo Thuận đưa cho chị Th. và chị T. mỗi người 2 triệu đồng “tiền ứng trước” cho hai chị vui mừng.

Đêm 2-6, khi Hương và Thuận đang trên xe khách Ka Long từ Bến xe Vinh đi ra Móng Cái thì bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp Đội CSGT 1-46 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang. Chị T. và chị Th. được giải cứu an toàn, đưa về trao trả cho gia đình. Ngay sau đó Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giữ Trường.

Đ.LAM