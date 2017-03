Bênh em nhuộm tóc vàng, bị đâm chết

18h30 ngày 4/11, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trước dãy phòng trọ (tổ 4, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương). Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Hùng (24 tuổi, quê quán: huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo người dân nơi đây, cho biết: Vào thời điểm trên, có một số thanh niên nhậu la hét ồn ào. Sau đó, hai thanh niên đi ra trước dãy phòng trọ chửi xúc phạm nhau, rồi dẫn đến xô xát. Ngay sau đó là tiếng la hét lớn làm tất cả số thanh niên còn lại chạy ra khỏi dãy phòng trọ. Một số người đưa một thanh niên bị thương đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Người dân nhanh chóng báo vụ việc đến Công an huyện Dĩ An. Ngay lập tức, các trinh sát hình sự và điều tra viên có kinh nghiệm đến hiện trường, tiến hành ngay việc truy lùng hung thủ.



Hiện trường vụ án giết người.

Qua sàng lọc xác minh đối tượng, các điều tra viên thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương (PC45) và Công an huyện Dĩ An đã xác định được hung thủ là Nguyễn Bá Hải (22 tuổi, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An). Ngay trong đêm, các biện pháp truy lùng hung thủ được triển khai nhanh chóng.

Trước sự truy lùng gắt gao của Công an, được động viên của người thân, Hải biết mình không thể lẩn trốn khỏi vòng tội lỗi, đến 8h ngày 5/11, hung thủ đã đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận hành vi phạm tội của hắn như sau: Trước đó, vào lúc 18h20' ngày 4/11, nhóm thanh niên gồm: Phan Văn Hợp (28 tuổi), Trịnh Xuân Hiệp (21 tuổi), Hoàng Ngọc Tài (23 tuổi), Lưu Công Hanh (27 tuổi), Nguyễn Trọng Long (19 tuổi), Nguyễn Trọng Phương (24 tuổi), Trần Văn Khuôn (24 tuổi), Phan Văn Lý (25 tuổi) và anh Hùng cùng quê ở tỉnh Nghệ An đang nhậu tại dãy phòng trọ (tổ 4, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An). Trong bữa tiệc vui, Phương gọi điện rủ Hải đến chơi. Lúc này, y cũng đang ngồi nhậu tại quán thịt cầy 68 (ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An).

Nhận được lời mời của "bạn hiền", Hải rủ Lý Công Luật (25 tuổi, quê quán: Thanh Hóa) là chủ quán thịt cầy cùng đến. Khi đến nơi, Hải thấy Long nhuộm tóc vàng hoe cảm thấy ngứa mắt. Hải nói Long về nhuộm lại tóc đen cho dễ nhìn. Thấy xúc phạm em họ, anh Hùng mời Hải ra ngoài để hỏi về lý do xúc phạm Long. Hai bên cự cãi rồi xảy ra xô xát. Sẵn có dao trong người, Hải đâm chết nạn nhân.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Phòng PC45 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.





Theo Đức Mừng (CAND)