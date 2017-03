Bệnh nhân buông mình từ tầng 5 xuống đất đã tử vong

Nạn nhân treo mình trên tầng 5 của bệnh viện trước khi nhảy xuống. Ảnh: Báo Quảng Ninh



Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân Bình là do bị đa chấn thương nặng do va chạm với nền cứng với khoảng cách quá cao. Trước đó, ngày 14/2 Bình được Công an trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào nhập viện với 1 vết rách ở vành tai.



Được biết, trước khi vào viện, Bình bị chó cắn và có tiêm thuốc phòng tránh bệnh dại.





(Theo Dân Việt)