Bị bắt vì quan hệ tình dục với bé gái rồi trộm điện thoại

Chiều 17-1, tin từ lãnh đạo UBND xã Đức Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Quỳnh (23 tuổi, trú xóm 3, xã Đức Thành, huyện Yên Thành) về hành vi giao cấu với trẻ em và trộm cắp tài sản.

Trước đó, cuối năm 2015, sau một thời gian làm thuê ở Lào, Quỳnh trở về quê nhà và lên Facebook tìm kết bạn với nhiều cô gái. Trong đó có bé gái xinh xắn, dễ thương tên H. (SN 2001).

Hằng ngày, Quỳnh vào Facebook để tán tỉnh, "nói lời yêu thương" bé H. Đến ngày 10-1, Quỳnh đến nhà bé H. chơi để gặp mặt và "chơi cho biết nhà". Tuy nhiên, tại đây Quỳnh đã dụ dỗ, quan hệ tình dục với bé H.

Sau khi quan hệ tình dục xong, Quỳnh còn lấy trộm một chiếc điện thoại cảm ứng của bé H. trị giá 5 triệu đồng rồi ra về.

Bé H. đã kể lại sự việc với người nhà rồi viết đơn tố cáo Quỳnh lên cơ quan công an.