Bị can vụ bắn chết 3 người nhờ Dân Việt dẫn ra đầu thú

Cán bộ điều tra Bộ Công an tiếp nhận bị can Đăng Văn Hiến ra đầu thú.

Sáng nay (28.10), lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đã đến huyện Tuy Đức để làm thủ tục tiếp nhận bị can ra đầu thú đối với ông Đặng Văn Hiến (SN 1976, ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) - người bị truy nã liên quan vụ án chấn động bắn 3 người chết, 16 người bị thương.

Trước đó, ngày 27.10, ông Hiến và gia đình đã nhờ Báo NTNN/Dân Việt đưa ông ra đầu thú. Báo NTNN/Dân Việt đã liên hệ với Cục C45 theo quy định của pháp luật, đồng thời có buổi làm việc với lãnh đạo C45 phía Nam để bàn phương án tuyệt đối an toàn, đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi của ông Hiến.

Trong đêm 27.10, nhóm phóng viên Báo NTNN/Dân Việt và luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Trưởng Hãng luật Giải Phóng - Đoàn luật sư TP.HCM) đã đến Tuy Đức để tiếp cận, động viên người thân ông Hiến vì gia đình cần luật sư hỗ trợ, đồng thời chờ Cục C45 đến để tiếp nhận bị can. Do khu vực xảy ra vụ án hiện đang phức tạp, có nhiều đối tượng lạ mặt nên gia đình ông Hiến đề nghị được làm thủ tục tiếp nhận gần hiện trường vụ án ở sâu trong rừng để đảm bảo an toàn.

Bị can Đặng Văn Hiến (đội mũ) được đưa ra ngoài hiện trường xảy ra vụ án.

Rạng sáng nay (28.10), lực lượng Cục C45 đã có mặt tại bìa rừng, cùng phóng viên Báo NTNN/Dân Việt vào rừng gặp ông Hiến.

Sau khi làm thủ tục, ông Hiến theo các cán bộ ra khỏi rừng và không bị còng tay. Trên đường đi, những đoạn lầy lội, ông Hiến còn giúp cán bộ đẩy xe khỏi vũng lầy. Sau đó, ông Hiến đã cùng đoàn về thẳng C45 phía Nam để lấy lời khai.







Bị can Hiến bật khóc.

Trước đó, ngày 26.10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết 3 người và làm 16 người bị thương tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Viện cũng đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Đặng Văn Hiến (SN 1976, trú tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực).

Công an tỉnh Đắk Nông đã có thư kêu gọi gia đình, người thân vận động và bản thân người phạm tội đến đầu thú tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hưởng chính sách khoan hồng.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 23.10, trong quá trình tổ chức san ủi mặt bằng đất dự án tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, nhóm công nhân, bảo vệ của Công ty TNHH thương mại Long Sơn đã có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, xô xát với nhóm người dân địa phương.

Khoảng 8h cùng ngày, một số trong nhóm người dân địa phương đã dùng súng tự chế (bắn đạn hoa cải) và súng thể thao bắn vào số công nhân và bảo vệ của Công ty Long Sơn khiến 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Theo báo Dân Việt