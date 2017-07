Bị chó nhà hàng xóm cắn tử vong

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Tân (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), cho biết trên địa bàn thôn Phúc Tân vừa xảy ra vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Đình C. (trú tại thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc).

Theo thông tin, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Phúc Tân có nuôi một con chó lai. Ngày 25-7, ông C. (là hàng xóm của ông Hùng) sang nhà ông Hùng chơi. Khi thấy ông C., con chó giật đứt xích rồi tấn công ông C.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đi bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và lên một bệnh viện trên Hà Nội để chữa trị. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông C. đã tử vong.