Bị đánh gãy tay sau khi to tiếng tại bệnh viện

Trước đó, sáng 5-12, theo phản ánh của chị Lê Thị Minh Thi (25 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) khoảng 9 giờ cùng ngày chị và anh Lê Trung Nguyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM, chú ruột của chị Thi), làm thủ tục và hợp đồng xe với Bệnh viện ITO (khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đưa bà Đỗ Thị Quý (mẹ của anh Nguyên) chuyển lên TP.HCM điều trị.

Do bà Quý đang phải thở oxy nên người nhà yêu cầu xe cấp cứu cũng phải trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, khi người nhà đưa bà Quý xuống xe thì chưa thấy có bình oxy. Chờ một lúc, bà Quý có biểu hiện khó thở, tím tái anh Nguyên đã kêu nhân viên bệnh viện hỗ trợ nhưng không thấy ai nên đã xông vào khu vực cấp cứu la hét mọi người gây náo loạn cả khu vực này.

Vì quá lo cho sức khỏe của mẹ nên anh Nguyên đã to tiếng với các nhân viên có mặt tại đây. Bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện cự cãi với anh Nguyên. Sau đó, người đàn ông kẹp cổ đánh tới tấp vào mặt anh Nguyên. Tiếp đó, người này chạy xuống khu vực để xe của bệnh viện lấy dùi cui định tiếp tục đánh anh Nguyên nhưng được mọi người can ngăn.



Chị Nguyễn Thị Hà (vợ anh Nguyên) cho biết lúc xảy ra sự việc có hai nhân viên bảo vệ bệnh viện cũng có mặt nhưng không ai vào can thiệp.

Ông Nguyễn Tấn Nhị, Phó Giám đốc BV ITO Sài Gòn-Đồng Nai, cho biết việc anh Nguyên bức xúc là do phía bệnh viện chưa chuẩn bị kịp bình oxy nhưng sau đó bệnh viện đã kịp thời bổ sung để đưa bệnh nhân chuyển viện an toàn. Còn việc anh Nguyên bị đánh hiện bệnh viện đang phối hợp với công an để xác minh.