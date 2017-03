Bị tông xe, gọi người nhà đến đánh người gây tai nạn

Một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trưa ngày 20-2 (mùng 2 tết), trên quốc lộ 48B đoạn qua xóm 7 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Vào thời gian trên, xe mô tô (BKS 37G1-55017) do Khương Văn Hưng (SN 1996 trú Cồn Cát ,Nghĩa Thuân, Nghĩa Đàn) điều khiển lưu thông hướng Nghĩa Đàn – Cầu Giát với tốc độ cao. Hưng điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái và đấu đầu với xe mô tô khác (BKS 37L1- 33956) đang chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe mô tô (BKS 37L1- 33956) hư hỏng một bên, hai vợ chồng ngồi trên xe bị thương, trong đó có một người bị gãy chân. Hưng bị thương nặng. Cả ba nhập viện cấp cứu.

Sau đó hai người đi trên xe mô tô (BKS 37L1- 33956) đã gọi điện cho nhóm thanh niên đến hiện trường đánh Hưng - người điều khiển xe gây tai nạn. Khi đến hiện trường nhóm này (gồm 7 thanh niên nam) đã không đánh Hưng mà dùng hung khí đánh anh Hồ Văn Thảo (SN 1977, trú thị trấn Cầu Giát). Anh Thảo chỉ là người đi đường và không liên can đến vụ tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra, anh Thảo bị thương và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù công an địa phương có mặt can ngăn nhưng các đối tượng trên còn đánh cả công an và lên xe máy tẩu thoát. CSGT và cảnh sát hình sự công an huyện Quỳnh Lưu đang điều tra vụ việc trên.