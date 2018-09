Bình Dương lại xảy ra tình trạng đập kính ô tô trộm tài sản

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 10-9, trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, vợ chồng ông Nguyễn Hải Long (41 tuổi, quê Cần Thơ) chạy ô tô bán tải đến quán cơm trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn để ăn trưa. Khoảng 30 phút sau, vợ chồng ông Long quay lại xe thì phát hiện cửa kính ô tô đã bị đập. Kiểm tra tài sản, ông phát hiện đã mất một túi xách bên trong có khoảng 13 triệu đồng, một điện thoại di động. Sự việc nhanh chóng được trình cơ quan công an.



Chiếc xe bị đập vỡ kính lấy trộm tài sản. Ảnh: VH

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc xuất hiện một người đàn ông cầm điện thoại để nghe và liên tục rảo quanh ô tô trên, có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Trước đó, vào ngày 31-8, tài xế lái ô tô bán tải đến đậu trên quốc lộ 13, trước một quán ăn tại phường Mỹ Phước cũng bị đập vỡ cửa kính xe. Kiểm tra bên trong xe, bị mất số tiền khoảng 100 triệu đồng, hai chỉ vàng và một số giấy tờ khác.

Trước tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền để nhân dân cảnh giác, tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nghi can. Lãnh đạo công an tỉnh cũng mong rằng mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nữa; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm. Đặc biệt là luôn có ý thức tự bảo quản tài sản của mình, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng gây án.