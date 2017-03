Bình Thuận: Điều tra vụ đập phá trụ sở xã

Đêm 16-12, nhận tin có một nhóm thanh niên dùng khí đá (đất đèn) nhồi vào ống để đốt gây tiếng nổ tại khu vực hồ nước Phú Lập, Công an xã Hàm Phú và dân phòng xuống hiện trường. Khi phát hiện công an, U. và Tiến nhảy xuống hồ bỏ trốn. Sau khi công an bỏ đi, U. bơi trở lại thì xe máy không còn. Đinh ninh Tiến đã bị công an bắt nên U. về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau U. đến báo với gia đình Tiến đã bị bắt. Mẹ của Tiến lên trụ sở hỏi nhưng Công an xã Hàm Phú khẳng định không bắt giữ ai. Sau đó gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đến 14 giờ ngày 17-12 thì phát hiện thi thể Tiến nằm ở mép hồ nước, trên mặt và người có một số vết trầy xước.

Ảnh minh họa (Nguồn Vietnamnet)

Công an trưng cầu giám định tử thi nhưng gia đình không ký vào biên bản giám định. Đến 22 giờ 30, hàng trăm người dân địa phương đã mang thi thể anh Tiến kéo đến trụ sở UBND xã. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đưa xe ô tô tuần tra chắn ngang cổng vào trụ sở nhưng một số người quá khích vẫn xông vào đập phá làm bể kiếng cửa trụ sở. Khi công an tỉnh tăng cường, trật tự mới được vãn hồi.