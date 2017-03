Bốn ngày thực hiện trót lọt bốn vụ cạy cửa trộm đồ

Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự đội với Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi) và Chu Văn Tuấn (27 tuổi, đều quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai 'siêu trộm' bị người dân phát hiện bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 4-12, Tuấn chạy xe máy chở Thanh mang theo xà beng để đi cạy cửa nhà dân trộm cắp tài sản. Khi cả hai phát hiện một phòng trọ ở khu phố Tân Phú (phường Tân Bình) không có người ở nên quyết định ra tay.

Lúc này, Tuấn đứng ngoài canh gác còn Thanh dùng xà beng bẻ khóa. Tuy nhiên, một số người dân trong khu vực đã phát hiện nên tri hô, bao vây bắt giữ cả hai giao cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định chỉ trong bốn ngày đầu tháng 12 hai nghi can này đã thực hiện trót lọt bốn vụ cạy cửa của công nhân thuê trọ lấy trộm nhiều tài sản gồm tivi, xe đạp, vàng và tiền mặt.