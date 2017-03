Cái chết uẩn khúc của một phụ nữ

Hàng ngày, chị Khá vẫn bán bún, nhưng sáng 19-6, nhiều khách đến chẳng thấy chị ở đâu. Người thân đi tìm thì phát hiện xác chị ở gần đường sắt Bắc Nam thuộc địa phận xã Hương Văn, huyện Hương Trà lúc 12 giờ.

Đơn cầu cứu của chị Khá về việc bị các đối tượng lạ, côn đồ hành hung, đe dọa trước lúc chết

Phía gia đình chị Khá không cho bên chồng chị tiến hành khâm liệm ngay, vì nghi ngờ cái chết có nhiều uẩn khúc, cần được cơ quan chức năng làm rõ. Anh Nguyễn Đình Vĩnh, em ruột chị Khá kể: “Vợ chồng chị đã có một đứa con nhưng hay xảy ra mâu thuẫn. Chồng chị có bồ nhí ở thôn Phú An, xã Hương Chữ và đã có hai đứa con riêng. Hai tháng nay, chị tui đã gần chục lần bị những kẻ lạ mặt ném đá, dọa giết. Chị đã làm đơn kêu cứu đến nhiều nơi, nhưng chưa được làm rõ thì đã chết. Xác chết có các dấu hiệu: mắt phải bị lún vào trong; trên đầu có một đường chẻ dài; gót chân trái bị xây xát”.

Sáng 20-6, lực lượng công an và cơ quan pháp y tỉnh đã về điều tra, xử lý vụ việc. Ngày 22-6, Báo CATP nhận được lá đơn cầu cứu trước đó của nạn nhân do người thân cung cấp. Trong đơn, chị Khá trình bày: “... Từ ngày 12-3 đến 26-4, gia đình tôi xảy ra nhiều vụ việc nguy hiểm đến mạng sống của tôi. Lúc 4 giờ 30 ngày 12-3, có một thanh niên đeo khẩu trang đến ném một mảnh ngói xi măng thẳng vào người tôi rồi bỏ chạy.

Khoảng 5 giờ ngày 13-3, cũng người đeo khẩu trang đó đến ném đá vào người tôi và bỏ chạy. Vào khoảng 9 giờ ngày 14-3, người thanh niên cũ đến quán bún và ném thẳng vào mặt tôi một bì nước nhầy và ớt rồi lên xe máy bỏ chạy. Lúc 15 giờ ngày 15-3, tôi đang ở nhà thì có một người lạ mặt ném cái vỏ chai thủy tinh vào nhà rồi bỏ chạy. Lúc 4 giờ ngày 11-4, tôi mở cửa sau của quán bún thì có hai thanh niên che mặt ập vào trói tay tôi lại, ghì đầu vào tường quán bắt tôi uống thuốc gì đó. Tôi vùng vằng, thuốc văng ra. Rồi chúng đánh đập, lấy đi nhẫn và đôi bông tai bằng vàng và dọa tôi ra khỏi nhà nếu không sẽ bị giết chết. Lúc 19 giờ 45 ngày 19-4, tôi đang rửa chén bát thì có người ném chai thủy tinh từ ngoài đường vào. Lúc 5 giờ ngày 21-4, tôi đang lau chùi bàn bida thì bị chúng ném chai vào người rồi bỏ chạy. Khoảng 8 giờ ngày 22-4, khi bán bún xong, tôi vào nhà thì có người đến quán ném nước nhờn và chai thủy tinh rồi tẩu thoát”...

Sau tám lần xảy ra vụ việc, chị Khá đều báo cáo với Công an xã Hương Chữ và đơn vị này đã đến lập biên bản, thu giữ tang vật. Nhưng cho đến ngày chị chết, công an địa phương vẫn chưa điều tra ra tám vụ đe dọa, hành hung nói trên.

Xác chị Khá đã được khâm liệm ngày 22-6 và chờ mai táng, sau khi nhận được kết luận từ cơ quan điều tra. Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch UBND xã Hương Chữ cho biết: “Nguyên nhân cái chết có thể do chị bị áp lực gia đình rồi tự sát”. Theo nguồn tin từ một cán bộ điều tra Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nạn nhân chết do tự vẫn, đã tìm ra ba người chứng kiến sự việc.



Theo HOÀNG QUÂN (CATP)