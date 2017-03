Cải trang thành nam để trốn hai lệnh truy nã

Năm 2012, Đoàn Thị Phú (41 tuổi, quê Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt, khởi tố về tội chứa mại dâm. Trong thời gian được tại ngoại, Phú bỏ trốn lên TP.HCM.

Trong thời gian bị Công an tỉnh Tiền Giang truy nã, Phú bằng tài ăn nói dẻo quẹo đã chiếm đoạt được hơn 10 tỉ đồng của một người quen tại TP.HCM. Qua các thông tin do nạn nhân cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định truy nã Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, Phú thay hình đổi dạng và liên tục thay đổi chỗ ở. Bốn năm trời truy tìm, các trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM nhiều lần tìm đến địa chỉ nghi Phú trú ngụ nhưng bao giờ Phú cũng đã rời đi trước đó.

Ngày 29-2, Trung tá Nguyễn Thành Công nhận được mật báo có một người khả nghi xuất hiện ở một quán cà phê tại phường Tân Phú, quận 7. Lập tức Trung tá Công phóng như bay đến quận 7 nhưng khi đến nơi thì kẻ tình nghi đã bỏ đi mất. Từ nguồn tin, Trung tá Công nắm được Phú khi rời khỏi quán đã đi cùng ba thanh niên xăm trổ đầy mình, khả năng là đi “đập đá” tập thể. Anh quyết định ngồi chờ tại quán.





Đoàn Thị Phú lúc bị bắt (trái) và ảnh trong lệnh truy nã (phải). Ảnh: HT

Quả như phán đoán, hơn một tiếng sau nghi can quay trở lại quán. Tuy nhiên, Trung tá Công có chút lo lắng khi hình dạng của kẻ mới xuất hiện nhìn khác xa so với hình ảnh trong lệnh truy nã. Người trong lệnh truy nã tóc dài, khuôn mặt mảnh mai, nữ tính, còn người đối diện ốm yếu, người đầy hình xăm, nhìn giống đàn ông hơn phụ nữ.

Sau một lúc quan sát và phân tích, Trung tá Công xác định người này chính là Phú, vẻ ngoài thay đổi có lẽ do Phú nghiện ma túy đá. Anh quyết định đến khống chế, bắt giữ Phú. Tuy nhiên, “nữ quái” này phản kháng dữ dội, cào cấu, cắn vào tay Trung tá Công, đập phá, xô đổ bàn ghế... Do được báo tin phối hợp, ít phút sau công an phường đã đến hỗ trợ Trung tá Công khống chế đưa Phú về trụ sở. Tại đây, do còn phê ma túy nên Phú la hét, chống đối đến cùng. Tuy nhiên, cuối cùng “nữ quái” này đã chịu ký tên vào biên bản bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng về việc Phú trong thời gian trốn truy nã tiếp tục cùng nhiều đối tượng giang hồ gây án, trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy.