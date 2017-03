Cận cảnh ba container chứa hơn 2,2 tấn ngà voi ở Đà Nẵng

Chiều cùng ngày, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục hải quan) phối hợp Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu – C74 (Bộ Công an) và Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện một container chứa hơn 2,27 tấn ngà voi nhập lậu được cất giấu tinh vi.



Bên trong số gỗ này là 2,27 tấn ngà voi

Số ngà voi này nghi là nằm trong ba container của Công ty TNHH Vạn An (trụ sở đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nhập về. Giấy tờ hải quan ghi rõ số hàng này là gỗ nhập từ Nigeria về Việt Nam. Tuy nhiên, khi mở kiểm tra thì phát hiện, ngoài một số ít gỗ bó còn có hơn 63 kiện hàng được đóng gói cẩn thận cất giấu bên dưới. Mở các kiện hàng này thì bên trong toàn ngà voi đã được cưa ngắn và sơ chế ban đầu. Tổng trọng lượng hơn 2,27 tấn. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong lô hàng, đồng thời gửi mẫu đi kiểm nghiệm.









Mở khám nghiệm container chứa ngà voi

Trước đó, ngày 13-8, cơ quan hải quan cũng đã phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác do Công ty Vạn An nhập từ Mozambique về dưới vỏ bọc là “đá cẩm thạch”. Cơ quan hải quan đã liên hệ với doanh nghiệp này nhưng không có ai đến làm việc. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án nói trên, chuyển giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.