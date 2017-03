Cận cảnh một buổi ‘đập đá’ ở TP.HCM

Ma túy đá gây nghiện mạnh, chưa có thuốc cai

BS LA ĐỨC CƯƠNG, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I (Hà Nội): Ma túy đá là chất gây nghiện nguy hiểm và mạnh, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương trong thời gian rất ngắn (3-5 phút sau khi sử dụng), tạo cảm giác hưng phấn, tỉnh táo, khỏe khoắn và tăng ham muốn tình dục. Sau một vài lần sử dụng, nếu ngưng sẽ mệt mỏi, chán nản, tâm lý bất an, bồn chồn, lo lắng, dễ tức giận, nổi cáu…, dấu hiệu ban đầu của chuyện bị nghiện. Nghiện ma túy tổng hợp khác với heroin. Người nghiện heroin, thuốc phiện nếu không có thuốc sẽ vật vã, chảy nước mắt, ngáp, cảm giác dòi bò trong xương..., còn người sử dụng ma túy đá khi không sử dụng sẽ không bị những trạng thái như vậy nên họ lầm tưởng là chuyển sang sử dụng ma túy đá sẽ cai heroin. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm vì ma túy đá gây nghiện mạnh, làm suy kiệt, loạn thần, mất kiểm soát hành vi vì nó tác động trực tiếp vào não bộ.

Thượng tá BÙI ĐỨC THIÊM, Phó Trưởng phòng Đấu tranh tội phạm tiền chất và ma túy tổng hợp, Cục C47 (Bộ Công an): Ma túy tổng hợp dần thay thế các loại ma túy truyền thống (thuốc phiện, heroin…) vì dễ vận chuyển, sử dụng, lợi nhuận cao, tác động kích thích nhanh và tác hại với người sử dụng và xã hội rất kinh khủng. Loại ma túy du nhập này đang xâm nhập mạnh vào lớp trẻ, học sinh, sinh viên... Ma túy tổng hợp gây nghiện mạnh nhưng đến thời điểm này Việt Nam chưa có bài thuốc cai nghiện ma túy tổng hợp, thế giới cũng chưa có. Người nghiện ma túy đá chỉ chữa trị ở BV tâm thần. Tại đây, các bác sĩ sẽ động viên, cho họ uống thuốc an thần. Do chưa có thuốc hỗ trợ cai nghiện nên từ bỏ ma túy đá rất khó. Ngọc Bảo ghi