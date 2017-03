Can đánh nhau, phó công an xã bị chém đứt tai

(PLO)- Chiều 16-10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Vương Đức Luận - Phó Trưởng Công an xã Nam Dong, huyện Cư Jút bị một nghi can chém trọng thương khi thi hành nhiệm vụ.