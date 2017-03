Canada viện trợ khắc phục lũ lụt

nhằm giúp các tỉnh bị lũ lụt, thiên tai là Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Bình Định. Khoản viện trợ này sẽ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam điều phối thông qua mạng lưới Hội Phụ nữ ở các tỉnh nhằm khôi phục sản xuất cho các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ tại các địa phương này.

Hồi tháng 8-2007, đại sứ quán Canada cũng đã tài trợ 200.000 đô-la Canada giúp khắc phục hậu quả cơn bão số 2 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đăk Lăk thông qua năm dự án.