Căng thẳng tiếp diễn tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai

Sau một đêm trốn trung tâm cai nghiện bị bắt về, các học viên ngủ dậy lại tiếp tục gây náo loạn. Nhiều người lao vào đập phá đồ đạc, cơ sở vật chất của trung tâm. Một số leo lên mái nhà hò hét, đòi được về nhà.



Khoảng 10 giờ sáng nay (7-11), hàng trăm học viên ở cơ sở cai nghiện tỉnh Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đã tiếp tục tụ tập gây rối, kích động. Học viên đã đập phá đồ đạc ở các khu nhà ở và tràn ra ngoài sân bên trong khuôn viên cơ sở để gây áp lực với lực lượng chức năng.

Các cơ quan chức năng cũng đã và đang huy động gần 200 lực lượng cảnh sát cơ động và công an địa phương, công tỉnh Đồng Nai giữ gìn trật tự. Học viên ở các khu hô hào, đập phá và đưa ra yêu cầu được trở về nhà. Họ dùng bàn ghế, vật cứng ném về phía các cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng cảnh sát trấn áp các học viên cai nghiện gây rối. Ảnh: TIẾN DŨNG Cảnh sát đã phải dùng hơi cay mới đẩy lùi được học viên vào lại trong trại. Hiện các cán bộ cơ sở cai nghiện đang tìm mọi cách động viên học viên ổn định tình hình. Dự kiến chiều nay 7-11, Bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội Đào Ngọc Dung sẽ đến trung tâm cai nghiện ma túy để giải quyết vụ việc. Ghi nhận của phóng viên vào lúc 12 giờ ngày 7-11, các cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng để trấn áp các học viên.

Hiện lực lượng chức năng một mặt trấn áp các cá nhân quá khích, một mặt cố gắng dùng biện pháp tuyên truyền, phát loa kêu gọi đám đông giữ trật tự, bình tĩnh.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ và cách ly khoảng 10 đối tượng quá khích cầm đầu vụ gây rối. Đến trưa tình hình trật tự đã ổn định trở lại.

“Sau giờ ăn sáng, các học viên bắt đầu tụ tập để yêu sách với cơ sở và sau đó bắt đầu hò hét, đập phá đồ đạc bên trong các khu nhà ở. Nhiều học viên leo lên mái tôn, hò hét đòi về gặp gia đình vợ con.

Một số đối tượng quá khích cầm đầu vụ gây rối đã bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ. Hiện công an đã điều xe chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ và ngăn chặn không cho học viên phá cửa ra ngoài”, một cán bộ có mặt tại hiện trường cho biết.





Hàng trăm học viên cai nghiện tiếp tục gây náo loạn. Ảnh: Vũ Hội.









Cảnh sát bắt giữ những học viên gây rối định bỏ trốn. Ảnh: Vũ Hội.

Từ hôm qua (6-11), hơn 100 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai lại nổi loạn, phá đồ đạc và đòi ra ngoài. Trong đêm, 163 học viên cai nghiện tại đây đã vượt rào, tràn ra ngoài quốc lộ.

“Tình hình rất căng thẳng. Các biện pháp vận động không có kết quả nên chúng tôi phải nhờ lực lượng công an thực hiện các biện pháp trấn áp” - ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, cho biết. Nhờ có sự can thiệp của lực lượng công an ngay trong đêm đã đưa được 63/133 học viên về lại trung tâm.

Chỉ trong vòng nửa tháng, Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã hai lần rơi vào tình trạng báo động vì học viên nổi loạn.

Trước đó khuya 23-10, gần 600 học viên tại đây đã đồng loạt đập phá, gây áp lực với ban giám đốc, trốn trại rồi tràn ra quốc lộ 1, chặn đường, gây kẹt xe nghiêm trọng. Cơ quan chức năng Đồng Nai đã phải trắng đêm truy bắt, đưa hàng trăm học viên quay lại cơ sở.



Các học viên trốn trại ngày 23-10 bị bắt lại. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nguyên nhân sự việc theo ông Lộc nhận định vẫn là do tâm lý không muốn ở lại trung tâm của một số học viên quá khích, đã lôi kéo các học viên khác bỏ trốn theo.



Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, các học viên đã trốn ra rải rác ở xã Xuân Phú. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm số học viên còn lại.