Cảnh sát hình sự nổ súng bắt nhóm tội phạm ma túy

Các đối tượng này ngay lập tức rút hung khí định chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên, khống chế và tước hung khí.

Lực lượng chức năng đang khám xét xe. Ảnh: CTV

Tiếp ngay đó, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Công an quận Bình Thạnh xuất hiện, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành khám xét xe của nhóm trên. Theo nguồn tin, những người này có liên quan đến một chuyên án ma túy mà Công an quận Bình Thạnh đã xác lập từ lâu. Nhằm bắt giữ các đối tượng chủ chốt, lực lượng cảnh sát ma túy đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm được biệt phái để đeo bám nhiều ngày nay… Ngay sau khi bắt và khám xét xe, Công an quận Bình Thạnh đã đưa họ cùng tang vật về trụ sở…

H.TUYẾT