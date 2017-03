Cảnh sát khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp vợ chồng cụ già

Thông tin ban đầu, 18 giờ ngày 3-5, tổ phòng chống tội phạm phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện nam thanh niên (khoảng 30 tuổi, chưa làm rõ danh tính) có biểu hiện nghi vấn nên chặn xe để kiểm tra. Khi xác định được người này có liên quan đến vấn đề ma túy nên tổ công tác đã khống chế, còng tay.



Nam thanh niên bị truy đuổi tối ngày 3-5, thì lao vào khống chế hai vợ chồng cụ già tại quận Thủ Đức

Tuy nhiên, nam thanh niên đã vùng ra được và chạy về hướng phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) trong khi trên tay vẫn còn mang theo chiếc còng.



Nhận được thông tin, lực lượng công an phường Tam Phú đã nhanh chóng phối hợp, truy đuổi nam thanh niên nói trên.



Nam thanh niên sau đó đã bị bắt giữ đưa về trụ sở công an để điều tra, xử lý

Người này sau đó chạy đến hẻm 29 trên đường Tam Châu (phường Tam Phú) rút dao trong người rồi lao vào sân nhà của vợ chồng cụ Nguyễn Ngọc Tú (83 tuổi) và vợ là cụ Đỗ Thị Soi (80 tuổi). Hai cụ già đang ngồi hóng mát trước sân hoảng hốt dìu nhau vào nhà, nam thanh niên lao theo, đóng chặt cửa, dùng dao khống chế cụ Soi.



“Người thanh niên chốt cửa, dí dao vào người tôi nhưng nói chuyện nhỏ nhẹ bảo rằng đang bị công an truy bắt. Tôi đã bảo cậu ấy chuyện đâu còn có đó, bỏ dao đừng gây thêm tội lớn” – cụ Soi nhớ lại.



Cụ Soi cho rằng nam thanh niên nói năng nhỏ nhẹ và cho rằng mình bị công an truy bắt

Trong lúc đó, lực lượng công an cũng đến phong tỏa hiện trường, giữ trật tự đồng thời thuyết phục nam thanh niên buông dao, hai vợ chồng cụ Tú cũng ra lời thuyết phục. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi sự việc; nhận được hung tin các con của hai cụ cũng chạy đến bày tỏ lo lắng cho các bậc sinh thành.



Trước lời khuyên giải, nam thanh niên đã buông dao mở cửa và ngay lập tức bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Tam Phú. May mắn, hai vợ chồng cụ già không bị thương tích; tài sản trong nhà không mất mát.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Tam Phú đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra làm rõ.