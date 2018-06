Cảnh sát tạo 4 lớp khi tấn công nhóm tội phạm ma túy ở Sơn La

Tại hội nghị, chánh văn phòng Lương quang Tam đã đọc thư khen của thủ tướng chính phủ. Thủ tướng biểu dương bộ công an, công an tỉnh sơn la, hoà bình đã đấu tranh thành công chuyên án, đảm bảo an toàn cho cán bộ tham gia và quần chúng nhân dân. Nội dung Thư khen nêu: Ngày 27-6, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phá thành công hai chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tiêu diệt các đối tượng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ; bắt giữ các đối tượng còn lại, thu giữ nhiều súng quân dụng và vật chứng của vụ án; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lập chiến công xuất sắc nêu trên. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh. Thủ tướng chúc các lực lượng Công an mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.