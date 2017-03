Câu cá trên sông, một người chết, hai người mất tích

Trước đó, lúc 17 giờ cùng ngày, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Đoàn Long Vũ (sáu tuổi, con trái ông Huỳnh) bị nước cuốn trôi cách chân cầu Đà Rằng mới khoảng 200m về phía hạ lưu.

Bà Nguyễn Thị Quệ (ngụ Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) đau đớn trước cái chết đột ngột con trai và đang chờ tin tìm kiếm chồng và cháu. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Châu Thế Cường, Phó Công an xã Hòa An, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, ông Đoàn Kim Huỳnh dẫn con trai Đoàn Long Vũ và cháu ruột là Đoàn Phi Học đến câu cá dưới chân cầu Đà Rằng mới. Đến trưa không thấy ba người về, gia đình cùng hàng xóm đi tìm. Theo người dân địa phương, có thể ông Huỳnh cùng con, cháu xuống sông tắm bị sụp hố sâu, nước nhấn chìm chết đuối. Đoạn sông này có nhiều hố sâu do việc khai thác cát gây ra.