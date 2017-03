'Cẩu tặc' thuê xe ô tô đi trộm hàng chục con chó trong đêm

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã tạm giữ các nghi can Quách Văn Bảo (36 tuổi), Phạm Tấn Hùng (34 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để mở rộng điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.



Hai trong ba nghi can trong vụ trộm chó bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1-6, Công an xã An Long (huyện Phú Giáo) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một xe ôtô hiệu INNOVA biển số 93A- 023.39 có dấu hiệu nghi vấn trộm chó. Xe này đang chạy về hướng xã An Long. Lập tức, Công an xã An Long tổ chức chốt chặn nhiều ngã đường để vây bắt đối tượng.



Sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện chiếc ô tô và ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, Công an xã An Long phát hiện trên xe có 10 con chó bị chích điện, trói chân bằng băng keo dính. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện một khẩu súng bắn điện tự chế và toàn bộ tang vật mà chúng sử dụng trộm chó.



Tang vật gồm 10 con chó trên chiếc xe ô tô.

Bước đầu nhóm nghi can khai nhận đã thuê xe ôtô đi từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đến huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo (Bình Dương) để trộm chó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.