Cháy 8 người chết:Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ cháy kinh hoàng xảy ra lúc 10 giờ 30 sáng 29-7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170 m2 do ông Trần Văn Được (quê quán tại huyện Phúc Thọ) làm chủ. Theo báo cáo của Huyện ủy Hoài Đức, ông Được thuê đất của một người tại thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất. Xưởng sản xuất này nằm trên mặt đường quốc lộ 32, xung quanh bịt kín bằng tôn. Nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Ngay sau vụ cháy, chính quyền huyện Hoài Đức đã điều động lực lượng công an huyện, ban chỉ huy quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… tới hiện trường để dập lửa và cứu nạn nhân. Đến khoảng 12 giờ trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả vụ việc khiến 8 nạn nhân tử vong, 2 người khác đang cấp cứu tại BV.