Chồng vung dao xuyên phổi vợ rồi tự đâm vào tim tự sát

Tối 21-9, tại tổ 17 phường Hòa Hiệp Bắc (Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Minh Tâm (quê Thừa Thiên – Huế), còn hung thủ cũng chính là chồng bà này, tên Trần Đức Chu (quê Đà Nẵng).



Án mạng xảy ra trong đêm khiến nhiều người dân kéo đến xem. Ảnh: CTV

Theo một số người dân địa phương, vào thời điểm trên, khi bà Tâm vừa đi chợ về, còn cách nhà khoảng 200m thì ông Chu bất ngờ xuất hiện. Ông này thủ sẵn con dao trong người rồi lao đến đâm liên tiếp hai nhát vào ngực vợ, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Thấy hàng xóm hô hào, can ngăn, ông Chu bỏ mặc vợ chạy về nhà lấy con dao khác đâm liên tiếp ba nhát vào ngực trái. Do vết thương trúng tim, ông Chu chết tại chỗ. Bà Tâm được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do vết thương trúng phổi.

Hàng xóm cho biết, ông Chu đi làm thuê cho các chủ tàu cá ở Quảng Ngãi nên thường xuyên đi biển dài ngày, lâu lâu mới về nhà. Còn bà Tâm làm nghề bán cá ở chợ gần nhà. Ông vừa về nhà được hai ngày thì xảy ra vụ án mạng nói trên.

Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm pháp y nhưng gia đình xin không thực hiện khám nghiệm. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.