Chủ nhà hàng ở Sài Gòn cầm đầu băng bạc bịp

Ngày 14-2, Công an TP.HCM bàn giao bốn nghi can trong nhóm tổ chức đánh bạc do Đoàn Thanh Phong (31 tuổi, ngụ Bến Tre) cầm đầu cho Công an quận 10 để điều tra xử lý.



Phong (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm "bạc bịp" bị công an phát hiện. Ảnh C. A.

Trước đó, rạng sáng ngày 10-2, Công an TP.HCM phối hợp với công an quận 10 ập vào một khách sạn trên đường Cao Thắng (phường 12, quận 10) phát hiện 22 người lắc tài xỉu. Cảnh sát thu giữ hơn trăm triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Đây là sòng bạc do Phong tổ chức. Cảnh sát cũng phát giác 3 nghi can khác là nhà cái đóng vai trò đồng phạm; lợi nhuận được chia cho cả bốn người.

Băng nhóm sử dụng những hột xí ngầu được gắn chíp điện tử báo rung nên nhà cái biết kết quả cùng như dễ dàng điều khiển việc thắng thua.



Cảnh sát phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Ảnh C. A.

Công an xác định, Phong là chủ cửa hàng ở trung tâm TP., người này liên kết với Ha La Vy (39 tuổi, ngụ Đồng Nai từng có nhiều tiền án), mở sòng bạc bịp kiếm lợi nhuận.



Phong thuê thêm Lê Đăng Phong (42 tuổi, ngụ Đồng Nai), một tay bạc bịp nhiều tiền án góp vốn để ăn chia.

Từ ngày 6-2 (mùng 10 Tết) cả nhóm tổ chức sòng bạc ở trước nhà hàng trên đường Cao Thắng thu hút nhiều tay chơi thâu đêm.

Sau đó, Phong di chuyển địa điểm đến khách sạn gần đó để che mắt cảnh sát và đến rạng sáng 10-2, thì bị bắt quả tang.

Cảnh sát xác định nhóm này thay nhau làm cái và sát phạt các con bạc nhiều triệu đồng.