Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Vụ phá rừng pơ mu 'không đơn giản'

9 nghi can ra đầu thú Sáng 28-8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm năm nghi can trong đường dây phá rừng pơ mu “khủng” ở Quảng Nam đã ra đầu thú khai nhận sự việc. Theo Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến nay đã có chín nghi can liên quan đến đường dây phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ra đầu thú để khai nhận sự việc. Cơ quan công an đề nghị những nghi can còn lại nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Năm nghi can mới ra đầu thú gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1986); Nguyễn Văn Tùng (SN 1989); Cao Văn Hới (SN 1992); Nguyễn Văn Danh (SN 1989) và Nguyễn Văn Long (SN 1993, cùng ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Đây là năm nghi can trong danh sách 11 nghi can liên quan đến đường dây vận chuyển gỗ lậu mà cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra có liên quan đến chuyên án phá rừng ở huyện Nam Giang. Trước đó, bốn nghi can đã ra đầu thú gồm: Phạm Văn Bồng (SN 1990, ngụ tại Tuyên Hóa, Quảng Bình) đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Mai Văn Châu (SN 1990, ngụ 1990, ngụ tại Bắc Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Mai Văn Cường (SN 1986, ngụ tại Bắc Sơn Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa và Lê Hồng Diêu (SN 1992, ngụ tại Bắc Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa. Các nghi can này đã thành khẩn khai báo và bị cơ quan điều tra cấm di chuyển khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.