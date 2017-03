Chùa Long Sơn mất chuông đồng nặng gần 20 kg

Vị trí chiếc chuông giờ còn mỗi đế chuông

Theo Đại đức Thích Pháp Độ, tăng chú chùa Long Sơn, mới đây vào đêm khuya, khi các Phật tử đang dọn dẹp đồ đạc để đóng cửa thì phát hiện chiếc chuông để ngay chánh điện bị mất từ khi nào không hay.

Sau khi tiến hành kiểm tra camera an ninh, nhà chùa phát hiện một thanh niên vào chánh điện với thái độ thăm dò, khi thấy không có người tên này đã nhanh tay trộm chiếc chuông. Theo Đại đức Thích Pháp Độ, chiếc chuông được một Phật tử cúng dường cách đây hai năm, chuông bằng đồng, có đường kính khoảng 0,5 m, cao khoảng 0,6 m và nặng gần 20 kg. Theo Công an TP Nha Trang, mặc dù có camera nhưng do trời tối, hình ảnh quá mờ nên không nhận dạng được kẻ trộm.