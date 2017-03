Clip người phụ nữ xây nhà sai phép, lái ô tô đâm xe đoàn kiểm tra

Clip chủ nhà xây nhà sai phép, lái ô tô đâm xe đoàn kiểm tra.

Sáng 27-2, đoàn công tác gồm Phòng QLĐT, Đội Trật tự đô thị TP Vũng Tàu và phường 10 xuống kiểm tra hiện trạng công trình xây sai phép tại địa chỉ E4-2/1 và E4-2/2 (Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10).

Căn nhà trên do bà Trịnh Thị Tuyết (ngụ phường 10) làm chủ. Lý do kiểm tra là do căn nhà trên đã từng bị xử phạt hành chính xây sai phép nhưng không khắc phục mà tiếp tục lên tầng (từ ba tầng lên sáu tầng).

Trong khi lực lượng chức năng đang tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm thì bà Tuyết có những lời nói không hay đối với đoàn. Khi đoàn kiểm tra tháo dỡ đồng hồ điện, nước xong thì bất ngờ bà Tuyết lên xe ô tô bảy chỗ biển số 72A-103.83 đậu trước nhà rồi chạy tới húc vào đuôi xe tải của phường 10 đang làm nhiệm vụ (trên xe còn có một cán bộ Đội TTĐT).

Chưa dừng lại, bà Tuyết tiếp tục lùi xe lại bất ngờ nhấn ga tông vào đuôi xe của này mạnh hơn nữa. Lúc này cán bộ Đội TTĐT đứng trên xe vội nhảy xuống kịp thời để tránh thương tích.



Bà Tuyết bất ngờ nhấn ga tông vào đuôi xe tải của phường 10 đang làm nhiệm vụ.

Công an phường 10 cùng Đội TTĐT ngay lập tức đến mở cửa xe, buộc bà Tuyết phải ra ngoài. Hiện Công an TP Vũng Tàu đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường lập hồ sơ ban đầu xem xét xử lý.

Clip trên do PV Phương Nam, báo Bà Rịa-Vũng Tàu đi cùng đoàn kiểm tra trong quá trình tác nghiệp ghi lại được.