Cô giáo mang thai bị chồng đâm tử vong

Chiều 14-3, thông tin với Pháp luật TP.HCM, ông Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông (Tân Lạc, Hòa Bình), cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là chị BTQ (30 tuổi, trú tại xã Ngổ Luông), hiện đang là giáo viên mầm non và mang thai tháng thứ ba. Nghi phạm trong vụ án bước đầu được xác định là Bùi Văn Lương, chồng của chị Q. Người này sáng 14-3 đã tới cơ quan công an đầu thú và đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Tân Lạc.

Vào tối 13-3, người dân trong xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía nhà chị Q. Khi họ chạy tới thì phát hiện chị Q. nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo ông Bùi Văn Phong, chị Q. là giáo viên mầm non của một trường trên địa bàn huyện Tân Lạc, cách nhà khoảng 7-8 km. Trước khi xảy ra vụ việc, chị Q. được chồng đưa đi bệnh viện khám thai, kết quả chị mang bầu tháng thứ ba.

"Gần đây, Lương có biểu hiện bệnh tâm thần. Cách đây khoảng 4-5 tháng, Lương được gia đình đưa đi khám và có kê thuốc. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. Tại địa phương, Lương cũng chưa từng có tiền án, tiền sự nào" - vị chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết thêm.