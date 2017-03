Có thêm nhân chứng cung cấp thông tin

(PL)- Hôm qua (16-1), cơ quan điều tra Công an Long An đã khởi tố vụ án giết người cướp tài sản ở Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, Long An), hung khí gây án là con dao đã biến mất cùng hung thủ.

Lực lượng công an và dân phòng đã rà soát từng đám cỏ, con mương xung quanh khu vực xảy ra án mạng để tìm con dao gây án nhưng vẫn chưa phát hiện được. Cơ quan điều tra đã rà soát các mối quan hệ gần đây của hai nạn nhân, đặc biệt là bạn bè của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Một khách hàng của Bưu điện Cầu Voi cho biết hơn 20 giờ đêm xảy ra án mạng, anh có ghé bưu điện để mua card nạp tiền điện thoại di động và có nhìn thấy một thanh niên bên trong. Nhân chứng này cho biết có thể nhận dạng được nếu gặp lại thanh niên đó. Thời điểm mà hai nạn nhân bị giết được cơ quan chức năng xác định sau thời điểm nhân chứng này ghé bưu điện không lâu. HỮU DANH