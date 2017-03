Côn đồ tấn công xe khách trên Quốc lộ 13

Tài xế Hùng cho xe dừng lại đón khách, lơ xe là Võ Văn Hoài Thương (SN 1993) vừa đưa tay đỡ khách lên xe, bất ngờ các đối tượng này túm tay anh lôi xuống xe và dùng gậy sắt đánh tới tấp, Thương vùng vẫy bỏ chạy vào nhà dân gần đó lánh nạn. Hai tên côn đồ tiếp tục xông lên xe chửi bới, đánh tài xế Hùng. Thấy côn đồ tấn công tài xế, phụ xe Trần Xuân Vương đang ngồi phía sau xe chạy lên can ngăn cũng bị hai tên cồn đồ đánh túi bụi, một tên còn dùng roi điện chích mọi người khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

Anh Thông bên chiếc xe bị côn đồ tấn công

Chủ xe Trần Văn Thông (SN 1977, ngụ Đắc Lắc) định phản ứng cũng bị tên côn đồ dùng roi điện chĩa vào người khiến anh phải ngồi im. Thấy không ai dám chống cự, hai tên côn đồ tiếp tục dùng roi điện, gậy sắt đánh anh Hùng, mặc cho tài xế van xin lạy lục. Sau khi hành hung mọi người bị thương, chúng dùng gạch đập bể kính xe khách rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chủ xe đã đến CAP Vĩnh Phú trình báo. Tài xế Hùng cho biết, trước đó vào lúc 10 giờ ngày 2-1, trong lúc anh điều khiển xe từ Đắc Lắc về Bến Tre dừng đón khách ở địa bàn xã Bù Na, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì có xe dù chở khách loại 30 chỗ ngồi mang BS: 53S-505... chạy từ phía sau trờ tới, một đối tượng xuống xe nói “tụi mày trả hai khách xuống cho tụi tao”. Anh Hùng không chịu thì ba thanh niên trên xe vác gậy xuống định hành hung nhưng anh Hùng đã kịp thời đóng cửa xe và tiếp tục hành trình.

Khi vào đến ngã tư Địa Chất (thuộc địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xe dừng đón khách lúc 14 giờ cùng ngày, có tám đối tượng giả làm khách lên xe đánh đập nhân viên và tài xế. Tài xế phụ là anh Trần Văn Đông (SN 1967) bị chúng chích roi điện ngất xỉu ngay khi đang cầm vô lăng. Trước khi rời khỏi xe, một đối tượng còn đe dọa “tụi bây mà còn giành khách thì chỉ có chết”. Do bận phải đưa khách đi về Bến Tre nên các anh chưa đến công an trình báo, đến khi quay về Đắc Lắc thì xảy ra vụ việc trên.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân xe Công Minh bị côn đồ tấn công là xuất phát từ việc tranh giành hành khách. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An vào cuộc làm rõ, truy bắt các đối tượng.

Theo Minh Thắng (CATP)