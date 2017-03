Con gái đánh mẹ già 70 tuổi vì ‘mẹ ngu’

Đoạn clip cho thấy người phụ nữ mang bầu liên tục lớn giọng quát nạt rồi dùng cán chổi, tay để đánh, tát liên tiếp vào mặt và người người mẹ lưng đã còng. Mỗi lần lãnh đòn, người mẹ lớn tiếng kêu la và lấy tay xoa vào những chỗ bị con gái đánh.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Văn Năm, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương, xác nhận sau khi đoạn video clip trên đăng tải trên mạng, các đoàn thể địa phương đã xác minh và kết quả cho thấy người phụ nữ đánh mẹ đẻ của mình là CTN (40 tuổi, quê Nghệ An, hiện ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) và người mẹ già bị đánh tên là Nhàn (70 tuổi).

“Làm việc với cơ quan chức năng địa phương, người phụ nữ này cho biết nguyên nhân dùng chổi đánh mẹ là do “tại mẹ ngu nên phải dạy”” - ông Năm nói.





Cụ Nhàn lúc c òn ở nhà người con gái tên N. Ảnh: CTV

Một lãnh đạo Công an phường Tân Bình cho biết: “Chúng tôi đã mời chị N. lên làm việc và chị đã khai nhận hành vi của mình. Hiện chị N. đang mang thai nên chúng tôi đã lập biên bản và cho chị ta về nhà để chờ cấp trên chỉ đạo xử lý”.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, trưởng khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, cho biết khu phố từng nhiều lần nhận được tin báo về việc cụ Nhàn bị con gái bạo hành nên đã xuống nhà để xác minh. Tuy nhiên, chị N. một mực khẳng định không có chuyện đó. Vì không có bằng chứng cụ thể nên khu phố chỉ nhắc nhở không được đối xử hành vi đánh cụ.

Nhiều người trong khu vực đều khẳng định cụ Nhàn thường xuyên lãnh những trận đòn của chị N. Mỗi lần ra tay đánh mẹ mình là người này đều khóa kín cổng, cửa nhà lại để tránh việc hàng xóm đến can ngăn. Vì quá bức xúc nên một số người trong xóm đã quay clip làm bằng chứng.

Một người anh họ, cũng là hàng xóm của chị N., cho biết cụ Nhàn được chị CTN đón từ quê Nghệ An vào Bình Dương hơn một năm nay. Chị N. hiện đang làm công nhân cho một công ty chuyên sản xuất giày da gần nhà. Khi đi làm về, con gái thường xuyên lớn tiếng chửi bới mẹ đẻ mình, bắt người mẹ già 70 tuổi lưng đã còng của mình làm những việc nhà.

“Cụ Nhàn bị đánh nhiều lần lắm rồi. Có hôm nghe tiếng chửi rủa và đòn roi, tôi chạy đến thì thấy cửa đóng kín nên lớn tiếng gọi cửa. Lúc này chị N. chạy ra, tôi hỏi chuyện đánh bà cụ thì chị ta nói không có chuyện đó rồi đóng kín cửa lại” - người hàng xóm bức xúc.

Khi chúng tôi liên hệ với chị N. để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc thì người phụ nữ này cương quyết không gặp, đóng kín cửa nhà. Sau khi xảy ra sự việc, những người con của cụ Nhàn ở ngoài quê đã vào Bình Dương đón mẹ mình về chăm sóc.